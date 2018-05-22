抗議提名黑箱 KMT議員PO文「國民黨再會吧！」

2018-05-22 16:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］國民黨籍桃園市議員李雲強，今天中午在臉書社團「龜山生活通」PO出一篇千字文章，向國民黨「Say Goodbye」，他在文中直言，他是40餘年的忠貞國民黨黨員並有現任優勢，為何要選擇離開深愛的國民黨、改以無黨籍身分參選，理由就是「看不到桃園市黨部有改革的決心、更看不到有照顧年輕人的用心」，他要用「退黨」行動來抗議市黨部提名不公、黑箱作業，並宣示改以無黨籍參選。

李雲強已是2屆議員，過去歷任過第16、17屆龜山鄉民代表、第18屆代表會副主席，他受訪時表示，市黨部為配合另名資深黨籍議員競選連任，竟然修改數10年來的龜山提名政策，直接將提名人選從3席降為2席。

李雲強表示，市黨部原本維持傳統，此次規劃在龜山提名3席（2名現任加1席新人，新人由初選決定），而龜山區有4席議員名額，民進黨僅提名2席參選，代表國民黨有坐二搶三的空間，也可藉此拉高市長的得票率，但市黨部提名辦法出爐卻改為僅提名2席、令人傻眼，理由是「確保國民黨能保有一席市議員」，保住另名資深議員能高票當選，逼他這名現任議員去參加初選，相對也壓縮新人出頭的空間，原本有多名新人想參選，看到提名制度後紛紛求去。

李雲強表示，國民黨提名制度六都一樣，就是現任直接提名、新人參加初選民調，只有龜山區是「特例」，經過多次反映市黨部都不理不睬，他決定退黨、改以無黨籍參選，用行動來抗議市黨部提名不公、黑箱作業，23日上午11點也將率領黨員到桃園市黨部抗議。