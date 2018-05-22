拍扁麵包師求國台辦援助 中國網友見狀狠打臉

針對黃士福希望國台辦援助，中國網友反應兩極。（資料照）

2018-05-22 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕近期有網友發現拍扁麵包師傅黃士福以「台灣正義麵包師傅」在微博發文，聲稱自己只剩330元人民幣，希望當地領導、國台辦給予援助。而昨日晚間他又再度發文，指出「我希望國台辧貸款給我借款並沒有不還錢」，不過中國網友反應兩極。

黃士福昨晚在微博發文表示，自己在台灣已經沒有任何資產也沒有存款，到中國也被政治迫害，讓他的工作室無法營業，希望國台辧貸款給他，借款並沒有不還錢，從5月11日到杭州技術指導完畢後就回南京找工作了，「並不是什麼工作我一定去做，我只希望把我的技術傳授給祖國大陸熱愛烘焙的相關技術人員」。

針對黃士福希望國台辦貸款給他，許多中國網友表示：「拿出男人的氣魄出來！別總想貸款，國台辦不會為個人提供方便的。」、「自己在台灣，做了一些腦子不正常的事情，你在台灣被政治迫害的名義，到我們大陸來說什麼來賺錢，說白了，你不就是想來騙錢嗎？」、「我不是攻擊你，你啥都沒有，銀行怎麼貸給你？」、「國台辦只是提供幫助，不是投資人。要理解『幫助』的含義。」

另外也有中國網友建議黃士福：「為什麼不先去烘焙企業打工呢？第一桶金就想靠貸款不太現實。」、「既然沒錢，踏踏實實找個工作吧，先賺點錢再說。」、「先找份工作 穩定下來。」