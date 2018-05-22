傳劉政鴻再披戰袍「思考中」 徐耀昌：感覺有點怪異

2018-05-22 10:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長選舉，藍營爆內訌？國民黨已徵召縣長徐耀昌爭取連任，但卻傳出前縣長劉政鴻有意再回鍋參選的傳聞。對此，徐耀昌今天表示，感覺有點怪異，他不便置喙，他並強調，劉政鴻是忠貞黨員，一切都會以國民黨的立場為考量。

記者致電劉政鴻，由秘書代接，秘書表示，縣長不在家；記者聯繫不上劉政鴻，無法證實傳聞真假？不過親劉人士表示，地方有不少人士希望劉再披戰袍，劉對此「思考中」。

徐耀昌今早受訪時指出，主席吳敦義對於苗栗縣的選情，一直都很關注，也在電話中、私底下與「劉縣長」見過面，也期勉在苗栗縣選情相對單純的情形下，從縣長以下的五等級選舉結果，能成為22縣市的標竿。

徐耀昌說，選舉難免風風雨雨，但爭議、可疑處，他不便置喙；並強調，我們都是國民黨的忠貞黨員，黨也於去年正式徵召他連任，「劉縣長」是個忠貞、資深黨員，以他對「劉縣長」的認知，劉的所做所為，一切都會以國民黨的立場，做最客觀的考量。

徐耀昌說，他也是昨天才獲悉此傳聞，「整個事件，感覺有點怪異」，可能是選舉對手的心理戰；目前他與縣府團隊，仍會以縣政推動為主。

親劉人士表示，上週五，吳主席有約見劉政鴻，劉也北上赴約，並向主席報告地方選情。其中，包括黨籍後龍鎮長朱秋隆已獲地方黨部提名，爭取連任，但徐耀昌卻在公開場合，挺同黨同志縣議員李文斌的妻子參選；另像苗栗市、大湖鄉，也出現類似狀況，徐派動作頻頻，也引起劉派人馬不滿。

親劉人士表示，加上有不少人對現狀不滿，因此拱劉再選的聲音不斷，劉縣長對此也「思考中」，有可能會參選，不過會以大局為重。