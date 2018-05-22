台灣國防產業能量強！ 美智庫：無外援仍可生產先進裝備

圖為海軍磐石軍艦。（資料照）

2018-05-22 06:53

籲美方盡力提供技術援助 對台軍售常態化

〔駐美特派員曹郁芬／華府21日報導〕華府智庫「全球台灣中心」（GTI）在最新完成的報告中指出，台灣國防自主工業每年可有23億美元的營收，佔台灣國防預算的23％；台灣本身的國防產業可生產未來半數所需的裝備，美國應盡力提供台灣所需的技術援助，並將對台軍售程序常態化。

這分報告由GTI研究員安大維、詹姆斯鎮中國簡報主編施瑞德以及GTI前實習生柯林斯契斯共同執筆。他們在報告中表示，台灣的國防產業能量超乎外人預期。不過絕大部分營收都到了與政府有關的中山科學研究院、漢翔航空工業以及中船。

他們仔細分析了88家台灣中小企業，評估結果是超過兩百家中小企業的營收只佔全部國防工業營收的0.5％，約3300萬美元，不過這些供應原材料與零件的中小企業卻形成台灣國防工業的基礎。

官方和民間 足可供應未來半數所需裝備

這份報告認為，結合台灣政府相關的機構與民間中小企業，台灣本身的國防產業足可供應未來半數所需的裝備，但包括垂直起降戰機、匿蹤戰機、通用直升機以及自製柴油潛艦、快速匿蹤船艦、電戰與反電戰系統等極為先進的裝備，台灣需要國際協助。

在沒有外援的情況下，台灣的國防自主能力能夠生產高效能的水面艦、空投水雷、先進的佈雷能力、精準打擊系統、無人飛行系統、船艦升級能力，以及長程打擊能力，台灣或是已經生產了上述裝備，或在外援缺乏的情況下具備可以完成的能力。

這分報告說，美國、法國與荷蘭都曾提供過防衛裝備給台灣，台灣未來可能的合作夥伴還包括日本與澳洲。台灣本身應拓展中小企業的角色，讓中小企業專家通過安全查核與分級（security clearance）來接觸機密資料的管道，並建立一個可以分享機密資料的基礎設施。

報告指出，如果美國批准出口執照以協助台灣發展潛艦，要確保台灣漢翔與中科院過去製造經國號戰機等主要自製項目的經驗能夠傳承給中船。台灣海軍在造艦過程中仍應積極向美、日、德尋求技術協助。