15友邦為我提案 WHO公告「台灣參與案」提交審議

世衛大會今天於瑞士日內瓦正式登場，15友邦為我提案邀請台灣參與。（記者呂伊萱攝）

2018-05-21 12:55

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕第71屆世衛大會今天登場，世衛組織（WHO）公告，已收到貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、巴拉圭、索羅門群島、布吉納法索、海地、聖文森與聖露西亞等15國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。大會將此項補充議程提交給總務委員會審議。

WHA大會今上午將開幕，開幕式後將召開總務委員會與高級別對話，預計下午進入全會各國代表發言。衛福部長陳時中已在日內瓦與多國交流兩天，昨晚在僑宴上致詞時說到「明天開始是重頭戲」。

我駐日內瓦代表陳龍錦表示，今年推案將啟動2對2辯論，4個我國友邦友好地答應為我發言，包括史瓦帝尼與索羅門群島預計在總務委員會中為我執言，若總務委員會駁回提議，馬紹爾群島與聖文森則可望在再為我提出臨時提案，並為此辯論。陳龍錦表示，4位衛生部長學識豐富，可以期待精彩的辯論。

WHO今天也已公布其收到來自多國的提案，包括3月26日來自貝里斯、4月5日來自吐瓦魯、4月6日來自諾魯與史瓦帝尼、4月7日來自吉里巴斯與馬紹爾群島、4月9日來自薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯與尼加拉瓜、4月11日來自巴拉圭與索羅門群島、4月12日來自布吉納法索與海地、4月13日來自聖文森、5月3日來自聖露西亞等15個台灣友邦的提案。

提案要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。大會表示，根據《世界衛生大會議事規則》第12條，將這項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。若最後大會增加此項補充議程，也會隨此項建議並同分發相關補充文件。該項公告在註腳中補充說明強調，此項建議提案的標題以提案原文印發，內容並不代表世衛組織秘書處的任何意見，更強調WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan, China）。