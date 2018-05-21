藍高市長民調結果出爐了 韓國瑜將戰陳其邁

國民黨組發會主委李哲華今天（21日）公布高雄市長初選民調，國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐高雄市長。（記者簡榮豐攝）

2018-05-21 10:14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長初選民調結果今早出爐，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜民調高於國民黨立委陳宜民，確定出線，將獲國民黨提名角逐高雄市長大位，與已獲民進黨提名的高雄市長參選人、立委陳其邁正面對決。

國民黨組發會主委李哲華今上午於黨部媒體中心主持高雄市長初選民調公布記者會，宣布韓國瑜出線，韓國瑜出席，陳宜民則已前往瑞士日內瓦參加世界衛生大會，並未出席記者會。

李明哲表示，高雄市長初選民調結果，韓國瑜獲得第一名、陳宜民獲得第二名，民調數字雙方協調不公佈，只公佈名次，明日預計公布台南市長初選民調結果，2直轄市的提名結果將在本週三國民黨中常會審核通過。22個縣市僅剩下新竹縣尚未完成提名作業。

韓國瑜說，他要感謝陳宜民在過程中與他良性競爭，讓初選民調順利完成，要跟陳宜民致上最高敬意，而這次民調結果，讓他感受到高雄鄉親的強烈期待，把希望寄託在他身上，他將全力以赴。

韓國瑜強調，期待和陳其邁進行一場清清白白、乾乾淨淨的純潔選舉，台灣的民主政治一到選舉，就變成混亂抹黑造謠，希望和陳其邁能作出示範。

韓國瑜表示，他想向高雄鄉親提出呼籲，把政治交給台北，高雄鄉親要以經濟為中心，不要意識型態、泛政治化，不要有蒼白的、落伍的、沒有營養的、打擊人心的政治標語跟口號。

韓國瑜說，民進黨為台灣民主政治做出貢獻，高雄鄉親也給民進黨20年執政，不欠民進黨，高雄市又老又窮，沒有活力，各行各業蕭條，高雄要「告別貧窮、迎向陽光」。

陳宜民透過新聞稿表示，美好的一仗已經打完，高雄鄉親對他的恩情永誌難忘，他未來將在國會繼續堅持為高雄付出與奉獻，並且做好黨內團結的工作，也祝福韓國瑜能為高雄「搏回藍天」。

韓國瑜表示，等陳宜民回國，將會去拜訪他，大家都是黨內同志，整合應該沒問題，到時候競選團隊架構也會出爐，媒體則進一步詢問是否「糧草還沒到？」韓國瑜笑稱，「看我面黃肌瘦就知道了」。（10:58更新）