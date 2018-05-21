馬紹爾衛生部長挺台參與WHA 籲WHO「人人健康」不只是口號

馬紹爾衛生部長Kalani Kaneko出席台灣外交酒會並致詞挺台參與WHA。（記者呂伊萱攝）

2018-05-21 04:35

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦20日報導〕世衛大會（WHA）將於21日登場，台灣外交部在大會前晚舉辦外交歡迎酒會，我所有友邦均派代表出席，理念相近國家人士亦與會表達支持。馬紹爾衛生部長Kalani Kaneko致詞時說，世衛組織（WHO）選擇「人人健康（Health For All）」作為口號，就代表健康沒有疆界，WHO的努力應為「所有國家」、而非「少數國家」存在；他真切地相信不只台灣需要WHO，WHO也需要台灣。

台灣今年再度未能獲邀參與WHA，但友邦持續挺台，19友邦均派出衛生部長或駐聯合國大使出席我於日內瓦舉辦的外交酒會，也有多個理念相近國家代表派員出席酒會。衛福部長陳時中在會場中來回穿梭，與眾支持台灣的友人致意寒暄，我國立委視導團、公衛官員與非政府組織代表等人員，也一同參與酒會，加強彼此交流、互動。

陳時中致詞時說，WHO拒絕讓台灣以觀察員身分參與大會，持續排除台灣，是一個不義的事實，也與WHO本身主張的精神背道而馳。陳時中感謝出席的國際友人從各種管道幫助台灣，向WHO發出不平之聲；陳時中強調，台灣是位於亞洲中心的中等規模民主國家，也是國際旅客來往樞紐，將台灣排除在防疫網外，對全世界都造成傷害。積極面而言，陳時中說，台灣有許多醫衛經驗可以和世界分享，盼與國際友人攜手共創更健康的世界。

馬紹爾衛生部長Kalani Kaneko致詞時則說，他已從台灣立委的談話中，聽到許多關於台灣為何需要被WHO接納的討論，但他想強調的是，不僅台灣需要WHO，他與他的友人們也真切地相信，WHO也需要台灣。Kaneko舉WHO所選擇的口號「人人健康（Health For All）」為例說，此話意指「健康沒有疆界」，需要推及每個地球上的生存個體，應該為了「所有國家人民」，而不是為了「少數國家人民」存在。

貝里斯高級專員Perla Perdomo、布吉納法索衛生部長Nicolas Meda、薩爾瓦多大使Joaquin Alexander Maza、瓜地馬拉衛生部長Carlos Enrique Soto、海地總幹事 Lauré Adrien、教廷Ivan Jurkovic總主教、宏都拉斯駐聯合國大使Giampaolo Rizzo、吉里巴斯衛生部長Tauanei Marea、馬紹爾衛生部長Kalani Kaneko、諾魯顧問Lee Pearce、尼加拉瓜總幹事Carlos Saenz、聖文森衛生部長Luke Browne、聖露西亞衛生部長Mary Isaac、聖克里斯多福及尼維斯衛生部長Eugene Hamilton、索羅門群島衛生部長Tautai Kaitu’u、帛琉衛生部長Emais Roberts、巴拉圭衛生部長Carlos Morinigo、史瓦帝尼衛生部長Sibongile Ndele-Simelane與吐瓦魯衛生部長Satini Manuella等人出席酒會致意。

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