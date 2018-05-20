柯P檢舉北市警包庇色情案 段宜康批：白色鐮刀真夠利

台北市警中山分局涉收賄包庇轄區色情業者案，柯文哲在4月收到檢舉函，還傳出是他提供檢調相關事證。（資料照）

2018-05-20 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警中山分局中山一派出所，驚傳有警員涉收賄包庇色情業者，還爆出提供檢調相關事證的人，就是市長柯文哲。對此，民進黨立委段宜康在臉書痛批，柯文哲現在跑出來搶當英雄想收割，「這把白色鐮刀真是夠利了！」

「我不知道柯市長是搞不清楚狀況；還是擺明了要來攬功。」段宜康表示，該案是2016年1月由台北地檢署下令調查局開始蒐證、偵辦，今年3月的搜索和約談行動，已經是最後的收網；而檢調在3月14日收押第一批員警，當晚柯市長就跑到中山一派出所批公文，用具體行動宣示整飭警紀的決心，大家是該給柯文哲拍拍手。

段宜康指出，沒想到接下來柯市府的動作整個「遭驚」，眼看案子愈辦愈大，就在18日深夜第二批員警被收押禁見前，當晚就有媒體以獨家報導，「中山分局貪瀆案傳爆料人竟是柯文哲！」然後這兩天，柯文哲本人、市府發言人與台北市警局紛紛「被動證實」，柯真的是本案爆料者。

段宜康說，突然之間，大家以為整頓警紀的行動是由柯文哲發動，但其實柯僅在第一波收押後，上個月交了一封檢舉信給市警察局而已，「人家偵辦了兩年多，開始搜索、收押；你老人家跑出來搶當英雄，這把白色鐮刀真是夠利了！」。