升格後預算怎麼算？張其強反駁蘇貞昌

2018-05-20 14:07

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天參加中和區小英之友會捐血活動，被問到村里基層工程經費時表示，過去台北縣預算一年700億，改制後一年1700億元，村里基層工程經費不變，反而更加綁手綁腳；新北市政府發言人張其強立即跳出回應「老縣長記錯預算不是第一次了，是故意混淆是非。」

蘇貞昌說，村里基層工程經費5萬元是他當縣長時開始，作為里民服務、清水溝、割草等用，當年的台北縣預算一年700億，現在升格後預算一年1700億，但村里基層工程經費卻還是5萬元；且還要等市府批准才能使用，綁手綁腳。

張其強表示，「老縣長記錯預算不是第一次了，是故意混淆是非。」升格前，包含29鄉鎮市在內的台北縣政府，歲出預算是1447億，而在升格新北市後，歲出預算1550億，表面上，雖然增加了100億，但扣除包括國立高中職在內等原屬中央業務，改由新北市承接，每年都需增列預算53億，以及償還勞健保，和公教優惠存款債務每年約90億元後，新北市的實際歲出，和台北縣時代比較，反而是減少了約30億

張其強說，以六都來說，新北市民平均可分配到的每人法定預算額是最少的，加上「財政收支劃分法」遲遲沒有修正通過，更讓市府每年歲入短收200億，從100年至今，短少超過1000億以上。