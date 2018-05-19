陳時中率團抵日內瓦 WHA場外將與美日雙邊會談

衛福部長陳時中率團抵日內瓦，將與美日舉行雙邊會。（記者呂伊萱攝）

2018-05-19 19:06

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦19日報導〕第71屆世衛大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，衛福部長陳時中率「台灣世衛行動團」於19日中午抵達日內瓦。我雖未獲邀與會，但仍會透過雙邊、多邊活動，強化與各國實質合作。陳時中在機場受訪時說，今年雙邊會議場次有望超過去年場數，美國、日本「應該很確定了」，與重要國家也都有交流機會。

陳時中於當地時間19日中午率「台灣世衛行動團」抵達日內瓦機場，與無任所大使吳運東、疾管署長周志浩等人一同步入機場。對於世衛組織（WHO）今年再度未邀請台灣與會，陳時中表示將運用「每一個公開場合」表達抗議，將強調WHO的決定是錯誤的、傷害世界安全、對台灣也不公平。

陳時中也說，今年與他國進行雙邊會議與多邊會議，將希望繼續增加場數，除了數目增加之外，更重要的希望是加強內容，促進增強實質合作。針對雙邊會議，陳時中說美國、日本都在安排中，「應該是很確定了」，且與重要國家都有交流的機會。

另外，由於非洲中部再度爆發伊波拉疫情，而台灣曾協助西非地區對抗伊波拉，對此，陳時中說，只要WHO有需要，「我們人員、物資都會準備好」。陳時中表示，WHA召開時剛好爆發這樣不幸的事件，更凸顯全球防疫網的重要，需要讓各國能夠在有系統的狀況下得到各種訊息、並安排人員。因此，在防疫缺口上，更不應該遺漏世界任何人，遑論台灣有這麼好的人員、設備、體系，不應被遺漏，且台灣在這樣的防疫體系上，能夠做出更多更好的貢獻。