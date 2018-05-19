中國兩手伎倆 嚴德發 ：只會讓台灣人民反感

國防部長嚴德發赴淡江大學發表演說。（記者涂鉅旻攝）

2018-05-19 10:42

〔記者涂鉅旻／新北報導〕國防部長嚴德發今日上午赴淡江大學出席「2018淡江戰略學派年會」，嚴德發稍早演說表示，中國對我國文攻武嚇、心戰不停歇，其透過軍事發言人、退役將領談話，就是宣傳戰作為，他個人認為，台灣人民不會接受，只會讓台灣人民反感、造成副作用。而面對這些宣傳伎倆，我國須堅持自由、民主、開放的核心價值，也希望外界能給國軍信心。

嚴德發表示，中國對我國策略，就是「硬的硬，軟的軟」，一貫兩手伎倆，「硬」的部分即指軍事發展，中國除完成軍事改革，朝向聯合指揮作戰目標發展，同時增長國防預算，另也透過跨區遠航、亞丁灣護航、海空軍跨島鏈等任務，延伸兵力投射和戰略打擊範圍，對我國構成軍事威脅。

嚴德發也提及，中國一直在南海進行「島礁軍事化」，在永暑礁等地部署反艦飛彈、地對空飛彈，並聲稱是「必要國土防衛設施」，中國國家主席習近平上個月在海南島進行海上閱兵，都再再顯示中國隊南海區域的野心，造成區域威脅升高。

嚴德發表示，我國應堅持自由、民主、開放等核心價值，並盼外界給國軍信心，國軍每天不分晝夜巡邏、戰備，都有信心守疆衛土，並掌握得到他國動態，亦有相關應處規劃。而面對區域局勢變化，國軍這兩年來做很多努力與建設，並在去年三月公布四年期國防總檢討，說明我國國防戰略是建構國家安全，維護人民區域安全和穩定，國軍也將針對戰略主軸，快速提升自身戰力。

而在嚴德發今日提及中國於南海島礁部署飛彈之前，美國之音、消費者新聞與商業頻道（CNBC）皆有相關報導，但美國國防部並未對此發表評論。