若當選新北市長 蘇貞昌贊成兩岸城市交流

2018-05-18 23:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長蘇貞昌今晚（18日）接受年代電視台《新聞面對面》專訪，談到兩岸關係，他表示，如果新北市有機會跟中國任何城市交流，他都贊成，多交流是好事，但如果交流到最後，例如市長朱立倫跟中共國家主席習近平握手以後，蹦出「兩岸同屬一中」的論述，他不贊成。

被問到是否認同與中國的城市交流活動？蘇貞昌表示，他的一生用生命來追尋、堅持台灣價值，他始終認為，兩岸人民應該讓彼此多交流、多了解，兩岸要和平共處，現在最糟糕的不是台灣破壞和平，而是中國一直破壞和平，而且一直打壓，連美國航空公司也不能把台灣列為國家等級，任何地方哪怕一個學生畫一張圖，上面有一個台灣，都不可以，是誰在破壞現狀？

對於台北市長柯文哲的「兩岸一家親」論述，蘇貞昌認為，人民跟人民之間怎麼親都沒關係，但是如果兩岸一家親是附和中國那個論述的，他不同意，如果中國將台灣視為與它平等、尊嚴的，怎麼樣握手都沒關係。

蘇貞昌感嘆說，台灣是被中國綁死，是中國在打壓台灣，當台灣比較有錢、中國有難的時候，台灣對中國表達關切跟幫助，但是當中國強大的時候，它的中國夢是「吃掉台灣」，它的民族大義是「台灣是它的」，中國關心的只有土地，根本不關心這土地上的人民，這個是不對的。