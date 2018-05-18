私校未依法比照公立調薪 工會籲教育部負監督責任

2018-05-18 12:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院自今年起調高公教人員薪資3％，但台灣私立學校教育產業工會、台灣高等教育產業工會指出，據「教師待遇條例」規定，私校教職員應依法準用公立學校標準，但調查發現，私立高中職部分，僅52％比照公立學校的本俸，呼籲教育部應負起監督私校的責任。

私教工會副理事長陳秋瑩、秘書長諶其騮、高教工會秘書長陳政亮、律師黃帝穎偕同民進黨立委張廖萬堅，於立法院召開「私校違法不調薪」記者會，公布近期針對46所高中職的95位教職員、60所大專院校的167位教職員，於3至4月份的薪資調查。

根據調查結果指出，在行政院調整公教人員薪資3％後，就本俸而言，97％的私立大專院校、52％高中職本俸依法調增；而在加給部分，則僅有43％的私立大專院校、13％的私立高中職有依法調整。

諶其騮指出，行政院自今年起調整公教人員待遇3％，依法私校教職人員應比照，但教育部長期放水疏於監督，縱容私校違反相關法令，讓許多私校遲未調整，甚至還有些私校明講不會調整薪資，教育部應負起監督的責任。

陳政亮指出，2015年立法院修「教師待遇條例第十七條」時，原本教育部的草案只有規定「得」準用公立學校，經過教師團體抗議後，把「得」拿掉，立法原意就是要比照公立學校，因此他們只是要求私校不要違法，若不守法準用就應處罰。

張廖萬堅表示，經他向教育部了解，國民教育署有提到私校少子化經營困難一事，但他有說這與調薪是兩回事，因此他也有呼籲盡速訂定私校退場條例，將於下週邀集工會及教育部召開協調會，針對加薪步調不一等問題討論。