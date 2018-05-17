北農總經理花公帑送菜被告發貪污 北檢分他字案調查

北農總經理吳音寧被人告發花公帑買菜送鄉親涉嫌違反貪汙治罪條例，台北地檢署已分他字案調查。圖為3月上旬在連假結束後吳音寧坐鎮台北第一果菜批發市場指揮台，面帶微笑強調狀況都在掌握中。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-05-17 22:03

〔記者錢利忠／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧被質疑花公帑買菜送給自家彰化鄉親引發爭議，有民眾日前向台北地檢署告發，指控吳音寧此舉涉違反貪污治罪條例，台北地檢署收案後，本周已分他字案進行調查，近期將向北農及台北市市場處等單位調閱相關資料，不排除傳喚吳音寧到庭說明。

北農先前曾發新聞稿澄清，指拍賣出去的蔬果，農民若無載回的意願，過去是直接銷毀報廢，這也是最簡單快速的方式，但吳音寧不忍農民辛辛苦苦種植出來的蔬菜被銷毀，因而希望能提供給社福團體利用，贈送的社福團體皆有列冊，名冊及數量皆有提供給市場處。

今年2月27日，北農當天到貨量創下新高，雖延長交易時間至中午，仍有約9000多公斤的蔬菜未完成拍賣，吳音寧不忍看到可食用的蔬菜遭銷毀，以業務推廣費1萬9152元購買殘貨，贈送給社福團體，但因雙北社福團體領取數量有限，又僅有兩小時處理，便由熱心的貨運無償載運至彰化，未料卻因此惹來非議。