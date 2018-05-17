板車拖架占路2個月 市代跑了3個單位才解決

2018-05-17 22:00

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市高鐵8路旁的公有停車格，近2個月被1個沒有車牌、且已鏽蝕的板車拖架佔用部分停車格。因拖架緊鄰道路且體積龐大，鄉親擔心稍有不慎就可能導致意外。竹北市代余政達為此奔走陳情，今天傍晚經縣府交旅處會同環保、警察兩局終於追查到疑似便宜行事而任意擺放的劉姓男子，已自行移置清除。

新竹縣政府警察局交通隊表示，依照道路交通管理處罰條例，拖架雖不是汽機車，但佔用停車格可視為在公路上放置障礙物，就是路霸，可罰1200到2400元不等。如果明顯是廢棄物，他們開罰後就會通知環保局接手執行清除。

不過拖架因屬私人財產，縱然違規，實際執行不會逕自當垃圾丟掉，才請竹北分局高鐵派出所逐戶訪查，總算連絡上擺放的劉男，令他自行移置。

余政達說，這個拖架從3月底就出現，跟用路人之間完全沒有任何防護、警示、或是阻隔，當地車流雖非車水馬龍，但難保不會有騎士不慎與之發生碰撞。

他先要求市公所處理，因路管、停管權責都在縣府，近日才轉向縣府求助。但是他一度無奈發現，在沒有車牌、找不到行為人下，本件猶如無頭公案，從交旅處、到環保、警察局看似都有權責處理，但也都實際無能為力的樣子。

他不希望真的有一天發生意外，等要國賠了再亡羊補牢，今天繼續當「愚」公找辦法，沒想到縣府也因此受到感染，大家一起動起來，也真的在下班前把問題給解決了。

縣府環保局表示，前述狀況，佔用停車格的汽機車，只要有車牌，他們都交由警方通知車主出面處理。沒車牌的，除了得斟酌有無妨害交通非立刻移除不可，「還有沒有財產上的價值？」也是他們要考慮的。

只有在目視確實破爛到有致生環境污染之虞，且到「明顯不堪使用」的地步，他們才會先在現場公告要求車主出面，1週期滿仍無人處理，他們才會代為移置保管、再公告1個月期滿後當做垃圾清掉。

相關影音