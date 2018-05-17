政院通過「行政區劃法草案」 北北基合併爭論再起

行政院通過「行政區劃法草案」，讓北北基合併爭論再起，圖為基隆市區與基隆港空拍景象。（基隆市政府提供）

2018-05-17 19:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院今天通過「行政區劃法」草案，基隆市與台北市、新北市合併話題，再度浮上檯面，立委蔡適應表示，全球化發展下，取而代之的是城市間的競爭，台灣要打造一流的大都會，除了一定程度的人口，還要有機場、港口等轉運中心，北北基的合併是個方法，不過，3個城市要有共識，行政院要努力來促成。

國民黨基隆市議員韓良圻表示，他不反對與台北市或新北市合併，但是要相同地位的合併，反對基隆被「併吞」，基隆有屬於自己的歷史文化特色，「與他們合併可以，但不能因為合併而消滅基隆。」

民進黨基隆市議員林明智說，日治時期的台北州基隆郡，範圍除了基隆市，還包括新北市七星區（瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、金山、萬里、汐止），到現在這些區域還是共同生活圈，彼此的歷史情感是環環相扣的，他認為站在區域規劃高位的思考點，應以基隆為主，將周邊七星區併入基隆，讓北海岸與東北角連線。

無黨籍基隆市議員張耿輝也說，基隆市過去是台灣五大城市、全球七大港口之一，擁有大港大城市的格局，但以前的錯誤政策，讓基隆變成大港小城市，愈弄愈糟，他也贊成先把七星區併入基隆市，成為「大基隆市」，同時進行加速都更、法條鬆綁等措施，找回基隆早年的榮景與尊嚴。