傘兵墜落意外 參謀總長組專案小組調查

漢光演習傘兵跳傘。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-05-17 09:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部特三營秦姓上兵今日上午6時在台中清泉崗基地，執行反空機降跳傘操演時，因主、副傘未全開釀意外，對此，國防部表示，國防部長嚴德發聞訊後感到關切、不捨，並指示參謀總長李喜明上將率專案小組前往調查肇案原因，也指派三軍總醫院神經外科及胸胸腔外科資深主治醫師前往醫療協處，全力救治秦姓上兵。

國防部強調，已通令要求各部隊落實各項安全防險檢查及人員教育，確保演訓安全，避免類案再生。