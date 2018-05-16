鄭文燦：第二行政園區規劃報告明年定案

市議員黃景熙建議第二行政園區優先考量舊司法園區。（記者謝武雄攝）

2018-05-16 14:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市升格後，職工人數由1萬2千人增至1萬9千人，導致19個局處分散在外地，讓民眾洽公很不方便，要求興建第二行政園區呼聲四起；議員黃景熙今天質詢時表示，舊司法園區是第二行政園區最適當決定，不僅土地成本低、距離市府大樓又近，是最適當地點，市長鄭文燦說，除舊司法園區外，外界也建議很多地點，市府會於明年完成第二行政園區規劃報告，也會把各方意見納入。

鄭文燦說，市府正在進行「桃園市政府市政大樓第二行政園區可行性評估暨先期工程規劃」，預計108年完成規劃評估，會參考各方意見，成本也是重要考量，決定適當的第二行政園區地點。

黃景熙說，升格前、縣府有27個一級機關、56個二級機關，目前桃園市政府共有32個一級機關、70個二級機關，全部職員工由1萬2千人增至1萬9千人，單單市府大樓辦公人員也從3000人增至3400人，人數增加接近一倍。

另桃園市現有19個局處分散在外，距離市府最遠的是客家事務局、距離29.5公里，新成立的海岸管理處距離16.2公里，環保局噪音管制科16公里，由於民眾不清楚這些資訊，許多民眾到府洽公，才發現走錯地方。

另很多和民眾息息相關的局處，卻設在交通不便地方，引起很多民怨。例如: 住宅發展處在前龜山鄉代會，其主管社會住宅、租金補貼、青年租金補貼等都與民眾息息相關，興建「第二行政園區」，將分散在府外的所有機關單位集中辦公，除可提升行政效率，也能夠節省公帑。