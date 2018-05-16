民進黨自提北市長 陳菊、賴清德列評估人選

民進黨台北市長選戰，選對會今拍板徵召黨內人選參選，至於「強棒」總統府秘書長陳菊（左）、行政院長賴清德（右）是否在評估範圍內？民進黨選對會召集人陳明文稍早受訪表示「不排除」。（資料照）

2018-05-16 14:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長選戰，選對會今拍板徵召黨內人選參選，不再與無黨籍台北市長柯文哲合作，後續經廣泛徵詢，最快5月底前決定人選。至於「強棒」總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德是否在評估範圍內？民進黨選對會召集人陳明文稍早受訪表示「不排除」。

至於若柯加入民進黨有無合作空間？陳則說，這目前是假設性問題，沒有辦法答覆，目前也無排定行程再與柯聯繫。

陳明文受訪表示，選對會今會議開始時，他與共同召集人林錫耀有向所有成員報告徵詢的過程，包括里長、是黨部執評委以及議會黨團、議員大家的意見，大部分傾向民進黨自己徵召人選。所有選對會成員聽完報告後，再個別表達意見後，意見相當一致，都是希望台北市長民進黨可以用徵召方式，提出人選，所以我們選對會今天決定就是向主席建議啟動徵召程序，開始評估人選。

至於人選產生時程，陳明文表示，選對會今天有討論，若要啟動徵召程序，開始評估人選，時間盡量希望能夠在5月底以前能夠評估出適當人選，代表民進黨參選台北市長。

接下來評估人選民調或是利用什麼方式處理？陳說，徵召會綜合評估，民調是一個參考民調，不是決定民調。