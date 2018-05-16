台南觀光「正成長」仍獲補助 高思博批變相綁樁

2018-05-16 13:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕交通部昨日宣布補助南部旅遊，振興地方觀光產業，但是包括嘉義、南投等縣市都抱怨中央不公平。台南市長參選人、前行政院政務委員高思博也說，台南目前遊客人次仍「正成長」，但其他「負成長」的縣市卻未能獲補助，顯然是為年底選舉綁樁。

高思博強調，他絕對支持振興台南觀光，協助相關產業發展，這也是他當選市長後，重點施政目標之一，但錯誤草率的政策反而引起質疑，更讓台南成為箭靶，觀光局應清楚說明補助標準及評估方式。高指出，主政者對業者提供補助，但大多在補貼過後被打回原形，有些補助案甚至變成村里或公協會活動，藉觀光補助之名行變相綁樁之實，交通部這次提供觀光補助的南部五縣市，近期並無天災加上未擬定相關配套，難以帶動觀光成長，令人合理懷疑是為了配合年底選舉。

高思博引用觀旅局長王時思今年3月的言論，指出王曾指出台南市去年旅客成長幅度僅5%、速度趨緩。不過，高表示，儘管如此，台南仍是這次獲得補助的「正成長」縣市，依據觀光局的統計數據，去年及前年來台旅次至各縣市旅遊之負成長率排名，台東下滑41.12％居首，高雄與屏東各下滑26.01％及33.31％，但台南市僅減少10.87％，排名第11，新竹市、花蓮縣、南投縣、嘉義市等縣市比台南更慘，卻都不在補助名單之列，顯然不符合民進黨政府口中的「公平正義」。