馬英九改判有罪 林秀濤：開心想放鞭炮

2018-05-15 15:02

［記者謝君臨／台北報導］前總統馬英九涉洩密案，高等法院今判4月徒刑，可易科罰金；對此，當初未上訴民進黨立委柯建銘全民電通案，讓柯無罪確定，而遭特偵組監聽的女檢察官林秀濤，今得知馬改判有罪，她說：「開心的想要放鞭炮」，還引用《聖經》箴言「公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱」，並向北檢檢察長邢泰釗道謝。

2013年8月底，特偵組傳訊林秀濤，調查她是否因時任法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌指示，對立委柯建銘涉全民電通背信案更一審無罪判決結果，決定不上訴。

當晚前檢察總長黃世銘掌握林的供詞，立即帶著資料夜奔總統府報告案情；黃隔日中午再赴馬官邸補充報告，也告知江宜樺偵查內容。黃最後開記者會指控當時立法院長王金平為柯建銘的案件關說，引爆九月政爭。

當時特偵組不僅監聽柯建銘，林秀濤也被上線監聽，甚至連林的女兒也遭到監聽；林秀濤認為，她與女兒分別遭違法監聽長達30天及53天，名譽嚴重受損，前檢察總長黃世銘及特偵組檢察官楊榮宗等4人要負責、道歉，提告求償，法院最後判黃世銘須賠林秀濤10萬元確定。

針對馬英九所涉洩密案，林秀濤曾親自到台北地院聽審，坐在旁聽席舉手，經法官同意發言，請求法官「除惡務盡、從重量刑」，不過，北院後來判馬無罪，當時林秀濤覺得難過，認為「這個社會怎麼沒有公理」，而今得知高院改判馬有罪，林開心地前往北檢檢察長辦公室向邢泰釗道謝，而後又前往2名到二審協助蒞庭的北檢檢察官辦公室道謝。

據悉，林秀濤說：「我本來想要去放鞭炮，可是想這可能會被警察制止，說妳在幹什麼，才沒這麼做。」還強調：「4年多了，所以今天特別來感謝檢察長，幫我伸張正義。」