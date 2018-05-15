購書預算不足擁書量墊底？林右昌：基隆與台北、新北相同

基隆市立圖書館現在與文化中心、演藝廳在一起，空間不足，市府研擬新建市立圖書館，地點還要再評估。（記者林欣漢攝）

2018-05-15 13:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會總質詢，今天市議員洪森永關心基隆市的人均擁書量也不高，基隆市政府今年購書預算500萬元，還不到去年1100萬元的5成，要求市府應加強充實館藏。

對此，市長林右昌回應，基隆市去年起與新北市合作推動「一證通用、通借通還」服務，在瑞芳、汐止、板橋等地借書，可以在基隆還書，等於基隆市民已經擁有新北市的圖書資源，而新北市也與台北市的圖書資源連結，透過這樣的方式，等於基隆市民已經擁有新北市、台北市的圖書資源，「單純看數字可能不太準。」

市府指出，林右昌上任之初，2015年編列157萬元購書預算，人均擁書量1.22冊；隔年立即提高到240萬元，人均擁書量提高為1.26冊；2017年更編列1100萬元購書預算，人均擁書量1.38冊，今年雖然因為圖書館空間限制，購書預算只有500萬元，但可望將人均擁書量提高到1.45冊，擺脫原本的吊車尾，來到中間階段。

洪森永說，雖然市府近年投入很多經費，進步非常多，但離雙北還是有距離，要繼續加強。林右昌說，基隆市預算、資源少，除了借力使力與雙北合作，也引進智慧圖書站計畫，與外界資源連結，讓市民朋友借、還書更便利，「沒錢有沒錢的作法。」

林右昌說，現在基隆市立圖書館與文化中心、演藝廳在一起，空間不足，正研擬新建市立圖書館，真正來解決基隆閱覽圖書空間，不一定要完全用市府預算，可能會效法高雄市，用社會募捐方式，補充一部份經費預算所需，會先評估地點再來規劃。