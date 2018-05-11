禮讓柯文哲？ 綠營市議員多傾向自提

2018-05-11 14:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨是否禮讓台北市長柯文哲議題延燒，民進黨選對會今天上午11時徵詢台北市議員被提名人和現任議員，台北市議員王威中會後受訪表示，會中正反意見都有，雖然主張自提的比較多，也有人反映基層聲音表示會投柯文哲。不過無論如何，大家都會尊崇黨中央決定。

這場選對會的徵詢會議約歷時2小時，除了民進黨秘書長洪耀福之外，陳明文、林錫耀、方昇茂等選對會成員也都與會，不過並未有太多發言，多在聆聽市議員看法。

不具名與會者透露，會中較明確挺柯的只有兩名年輕議員，其他大多是反柯立場，也有市議員說要給準備很久的人（姚文智），也有人提陳菊、賴清德。

王威中受訪說，與會人士意見中，即使是主張民進黨自提台北市長人選的人，也都承認基層仍有許多聲音挺柯文哲，希望這樣的聲音可進入選對會，讓選對會評估勝算。也有人認為，若要自提人選，民進黨不用侷限在現有表態的姚文智和呂秀蓮等人，可以直接徵召強棒，多放幾個人民調。此外，所有人都會全力支持黨中央最後的決定。

市議員許淑華說，挺柯文哲的人是誰，大家都知道，因為大家都有表態過了，現在情勢看起來，與柯文哲合作的時間點已經過了，基層的反彈情緒並未因柯文哲為兩岸一家親道歉而改變，自提人選的呼聲高一點。

許淑華強調，不能犧牲掉有革命情感的深綠支持者，也要尊重他們情緒反應，因為深綠支持者才是跟民進黨共同努力的族群。

對於柯文哲媽媽何瑞英說，若民進黨自提人選，以後就互不相欠，許淑華則嘆一口氣說，能合作大家就好好合作，不能合作大家不要互相有所留戀，現在情勢看起來，議員就是自己努力。

而黨內對於民進黨台北市長人選有各種看法，許淑華說，不要小看姚文智的能量，因為民進黨現在還沒有確定要自提人，所以能量、聲量還沒出來，未來民進黨若要台北市長一役自提人選，會有不同選戰打法，「確定提出人選，一定是最強人選。」