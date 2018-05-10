參與苑裡反瘋車抗爭，台大美女律師辭高薪投入「第二故鄉」選舉

2018-05-10 16:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕曾參與社會矚目事件苗栗縣「苑裡反瘋車」抗爭運動的美女律師陳品安，當年以學生身分，義無反顧的站到第一線為苑裡民眾發聲，直到抗爭結束後正式考取律師資格，同時也以義務律師協助被大公司提告的苑裡鄉親到法庭辯護，她長年往返台北苑裡，因此深深愛上苗栗，出身自高雄市的陳品安也將苑裡鎮視為第二故鄉，為了延續當年抗爭而起的團結力量，陳品安辭去高薪工作，毅然決然投入年底的苗栗縣議員選舉。

陳品安擁有國立台灣大學財金系、台灣大學科際整合法律所的高學歷，原本任職高科技法律事務所，有著令人稱羨的工作以及收入。不過，對於苑裡她有一份特殊的情感，當年她投身抗爭運動，和苑裡居民一起從不顧人民生活需求的能源政策下，搶回沿海部分土地，不讓風機距離社區居民生活範圍太近，這些烈日苦曬的經驗，凝聚她與苑裡鄉親的情感，讓她連婚禮都特別回到苑裡來舉辦同樂分享喜悅。

過去參與反瘋車抗爭的鄉親對於政府的承諾多有猶豫與不信任，擔心風機有一天會重頭再來，民眾必須靠自己及民主法治持續監督政府，當年的社會抗爭運動以階段性圓滿收場，居民頗有共識決定應轉而投入地方選舉，從不同的角度去表達訴求、監督政府決策。

原本為抗爭而成立的苑裡反瘋車自救會，後來轉型成立苑裡海線一家親協會，持續關注環保、教育、農業等議題，協會成員認為，陳品安擁有法律實務專業，便勸進陳品安投入為民服務的行列，她幾經思考後，認為自己對社會議題仍然有濃厚興趣，「就是想要改變社會」，所以辭去目前事務所的高薪工作，來到她心中的第二故鄉「苑裡鎮」參選縣議員。

「地方仍有許多弱勢議題需要發掘與關注」，陳品安說，參與社會運動與實際投身政治的確不同，而辭掉工作的決定讓不少身旁親友感到十分驚訝，「不過沒有親身經歷，人生會留下遺憾」，讓陳品安心頭把定，義無反顧落腳苑裡鎮，希望為第二故鄉服務，繼續把關與監督政府，為陳舊的政治結構注入新活水