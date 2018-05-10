柯P向綠示好？ 陳明文：不影響選對會既定作法

2018-05-10 11:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受深綠電台專訪，表示要對他「兩岸一家親」言論而不悅者道歉，並表示支持總統蔡英文連任，被解讀是向綠營示好。對此，民進黨選對會召集人陳明文今受訪表示，「我只能說我了解他的意思」，民進黨選對會有一定徵詢的過程，不會讓外在的因素影響到既定的作法。選對會也會掌握社會氛圍，更會掌握民進黨支持者的想法。

民進黨展開台北市長布局，是否繼續與柯文哲合作，或自提人選，16日揭曉，不過因黨內反柯加劇，可能朝自提人選布局。選對會今則分別邀北市執委評委與黨籍里長至中央黨部交換意見。

針對柯文哲昨於電台受訪內容，陳明文今會前受訪表示，了解柯文哲意思，他認為柯是希望讓民進黨支持者了解為何當時會講出「兩岸一家親」等說法，「他確實是有意要向民進黨示好。」至於柯表示支持蔡總統，陳明文回應，昨天不是第一次，柯過去就一直表示，沒有太意外。

選對會成員、民進黨台北市黨部主委黃承國受訪說，柯文哲的專訪，「我們都聽到了，我們基層也聽到了」。被問到綠營基層能否接受，黃說，「只能說，我們知道市長的想法，也聽到他的一些講法，再看看吧。」被問到柯現在示好是否來得及？黃回應，選對會在進行提名程序，講這些不太適合。

黃承國說，他們知道市長這番談話，柯解釋當時的發言場景，就讓支持者去判斷。他也說，「市長終於曉得有一些講話傷了民進黨支持者的心」，柯在這部份專訪講得很清楚，支持者也聽到了。

媒體會前問及「柯文哲道歉夠嗎？」松山區民有里長江永華直言「我是懷疑啦！」這幾年柯文哲的行動、行為自有公評，等一下發問卷就知道了，大家自有公評。