連學生塗鴉都打壓 外交部痛批中國：只會引起台灣人憤怒

一座由來自台灣學生所製作的塑像上，原本繪製我國國旗，事後竟遭官方塗改。（圖片取自Syuan-Si Chen臉書）

2018-05-10 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州洛坎普頓（Rockhampton）日前舉行盛大的「澳洲牛肉博覽會」，當地政府邀集市內各校學生彩繪6座公牛塑像，以作為博覽會的裝置藝術，但一座由來自台灣學生所製作的塑像上，本有繪製我國國旗，但事後竟遭官方抹去，驚動外交部，除向澳洲官方表達關切之意，更痛批中國染指純文化活動，無助兩岸關係正向發展。

綜合媒體報導，外交部指出，駐處在得到消息後，已向澳洲官方及活動主辦單位表達關切之意，希望澳洲珍惜與台灣所共享的自由民主、尊重多元文化價值，呼籲別讓特定政治黑手伸入，干涉文化活動。

外交部痛批中國政府，近年來不斷打壓我國際空間，除施壓各國航空公司網頁不得將我列為國家後，連文化性活動都想染指，連孩童都成為中國的打壓對象，此舉只會引起台灣人民的憤怒，無助兩岸關係的正向發展。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，就讀北洛坎普頓高中的2名台灣謝姓學生，在塑像上畫上了2面台灣國旗，事後卻遭官方塗蓋，原因是為了要遵守澳洲政府「一中原則」政策；官員對此辯稱：「我們高度重視與國際貿易夥伴的關係，以及他們所提供的機會」，強調在更動前已先行告知校方。報導中提到，中國是目前澳洲最大的牛肉進口國。