敬鵬大火胡英達請辭 鄭文燦：龍榮森代理局長

桃園市長鄭文燦於市政會議宣布，消防局長胡英達因敬鵬大火請辭，遺缺將由龍榮森代理。（記者謝武雄攝）

2018-05-09 14:07

［記者謝武雄／桃園報導］敬鵬工業大火造成6名消防隊員死亡，消防局長胡英達請辭獲准，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議時宣布，副局長龍榮森代理局長、專門委員龔永信升任副局長，鄭文燦也責成民政局、社會局、人事處等局處做好後續善後及撫卹工作，市府將於17日在市立綜合體育館舉辦追思會，期盼各界能夠一起參加，表達對打火弟兄的敬意。

市政會議開始，鄭文燦首先率領市府團隊向殉職消防弟兄默哀；他說，非常不捨消防同仁的殉職，這些殉職消防員懷抱著熱情為國家與桃園服務，市府理應將消防弟兄照顧好，如今發生這樣的事情，市府要表示最深歉意，也要做最清楚檢討，除依法定標準給予最高額撫卹，在火災調查方面，包括調查報告、火場錄影資料、救災通聯紀錄、人員訪談等相關資料，也都要攤在陽光下完整呈現，找出問題點，降低未來發生類似情況的風險。

鄭文燦說，新屋保齡球館大火後，市府推動消防改革，積極提升消防局人員編制與預算，人員由104年1071人增至今為1527人，增加50%；局預算也由104年19億7605萬餘元，到今年25億9766萬餘元，3年來救災車輛更新99輛，總經費約7.3億元、並以4億元更新消防員裝備。

最後鄭文燦強調「英勇是消防員的本色、安全是最高的守則」，市府將以安全救災為最高規範，未來如有不確定的複合性災害，在安全管制方面要更加嚴謹，不必讓消防員貿然進入火場，消防局也將與內政部消防署合作，成立特種消防隊，進行工業火災搶救的訓練，以提升消防員安全保護等級。