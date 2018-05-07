台中海線過去遇雨成災 近年已擺脫淹水的夢魘

2018-05-07 15:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕海線地區過去遇雨便積水成災，市政會議今天移師沙鹿舉行時，市長林佳龍指出，近年來市府積極改善水患，包括辦理南山截水溝、梧棲大排水質改善、靜宜大學滯洪池、北勢溪福興橋等排水改善工程，近年已擺脫過往淹水的夢魘。

水利局長周廷彰在市政會議專案報告指出，汛期將至，市府整備各項防汛作業，近3年來也全力改善易淹水地區水患，不僅投入約26億元進行野溪整治及農路改善，改善護岸42公里、農路111公里，更廣設滯洪設施，有效增加42萬噸滯洪量，使總滯洪量達157萬噸。

他又說，除積極建設硬體設施，也強化排水路清淤工程，改善易淹水點80處、減少1432公頃，海線地區改善淹水面積達688公頃，尤其是逢大雨必淹的靜宜大學前台灣大道路段，透過雨水下水道、滯洪池、野溪整治等改善工程，近年未再出現淹水情形。

市府也回應海線居民40年的期待，推動南山截水溝工程，預計明年完工，將可改善367公頃淹水地區。此外，大甲民生地下道、太平光隆營區周邊、新社等易淹水地區，市府也透過截流箱涵建置、排水改善、雨水下水道、滯洪池建置等，解決淹水問題。

在場的市議員尤碧鈴、王立任、楊典忠等人肯定沙鹿區近年來整體建設已有進步，以及市府致力於海線防洪整治工作，有效改善沙鹿長年來的淹水問題，也期待藉由安良港大排、清水大排等整治計畫，進一步提升地方防洪能量，並兼顧環境與生態。

至於民代關心的梧棲大排水質改善工程，周廷彰說，市府已爭取到環保署經費補助執行水質淨化工程，建置海線第一座淨水場，透過汙水截流及礫間處理設施改善，預計下月完工；市府也持續辦理大排清淤，今年已清淤250噸汙泥，初步解決惡臭問題。