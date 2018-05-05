蘇貞昌推銷屏東農產 笑稱現在還能選就因「它」夠力

2018-05-05 14:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今中午到淡水推廣屏東洋蔥，現場當起「叫賣哥」，向民眾熱力推薦屏東農產品，蘇的話語幽默逗趣，讓現場笑聲連連，蘇貞昌也細數屏東洋蔥、芒果、鳳梨等特產，展現自己對屏東的「內行」；在場的屏東鄉親也自製布條挺蘇。

蘇貞昌今前進淡水，一早在淡水連跑3行程，第一站是到參加瀚邦國際慈善基金會為弱勢家庭的學子頒發獎學金，接者到淡水福佑宮參拜媽祖，恭迎媽祖上轎，蘇貞昌致詞時說到，當年他擔任台北縣縣長時所贈送的匾額，就掛在宮廟門上，但「少了以新北市長名義送的匾額」，相信媽祖會讓他心想事成。

之後，蘇貞昌到淡水捷運站後方廣場更化身叫賣哥，FB還同步線上開直播賣屏東洋蔥，向民眾喊話，推銷屏東物美價廉的好食材。

蘇貞昌表示，當年他擔任屏東縣長時，開創先例，將屏東的洋蔥從台灣尾運到台灣頭，將又水又甜的優質落山風洋蔥讓北台灣的民眾能以便宜、實惠的價格享受。

屏東縣長潘孟安也說，因為有蘇貞昌過去的努力及推銷，才能奠定屏東農業的基礎。蘇貞昌更笑稱「到現在都還能選，就是因為這個洋蔥有夠力！」也頻開玩笑說今天趁著賣洋蔥來「置入性行銷」自己。

蘇在台上妙語如珠，叫賣功力一流，逗得台下民眾哈哈大笑，他在推銷屏東芒果時也趁機說，屏東的芒果就跟他一樣，都「放越久越香」，一樣有品質保證，希望大家多支持，才能像洋蔥冒出頭，讓他來讓新北出頭。