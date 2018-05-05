「被規定」全程說台語 因為小英今天來到這裡‧‧‧

總統蔡英文今天到彰化參加台語文創意園區揭牌儀式。（記者劉曉欣攝）

2018-05-05 13:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台灣第一座「台語文創意園區」，今天在彰化市成功營區綠色環境學習營地舉行揭牌，總統蔡英文全程以台語致詞，她指出現代的台灣囝仔說台語也不「輪轉」，「我也是當黨主席之後才開始說台語」！

「今天有被規定要說台語！」蔡英文致詞時表示，這是台灣第一個台語園區，這是前彰化縣長周清玉長期以來推動台語文化的夢想，如今在彰化縣長魏明谷的支持下，終於實現，「前縣長周清玉也有規定我今天要說台語」。

蔡英文指出，現在台灣囝仔說台語也不輪轉，「我也是當黨主席之後才開始說台語」，如今有了台語文園區，可以成為下一代說台語、了解台語的園地，這個月總統府音樂會將在彰化員林舉辦，也邀請大家一起來「逗熱鬧」，音樂會將有彰化的台語歌，為了台語、為了台灣文化的主體性，大家作伙一起來打拚。

「說台語，真歡喜！」在全場台語文的祝賀聲中，蔡英文與總統府秘書長陳菊、總統府資政姚嘉文，以及教育部長吳茂昆、文化部長鄭麗君等人也到場參加揭幕；彰化縣長魏明谷表示，這是台全首座台語文創意園區，原本是營區，由前縣長周清玉積極爭取回來，未來將成為推廣台語文化的重要基地。

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