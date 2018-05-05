國小配手機VS引進迪士尼樂園 國民黨高市長政見發表鎖定「孩童票」

2018-05-05 13:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長初選今天舉辦第二場政見發表會，兩位參選人各自闡述理念之餘，一度互打「孩童票」﹗陳宜民主張全面配發國小學童手機或平板、提升科技教育﹔韓國瑜強調不惜一切引進迪士尼樂園到高雄、一舉帶動觀光人流，無論小學配發手機或讓迪士尼進駐，高雄學童應該超有感，只可惜還不能投票。

國民黨組發會副主委林清強致詞時則指出，兩場政見會後，將進行協調、民調等機制，預計520前後、會確認國民黨高雄市長參選人。

國民黨高市長初選第二場政見發表上午在鳳山青年未來館舉行，吸引不少黨員到場聆聽，雙方各自闡述理念與訴求，涵蓋社福、教育、觀光、產業等多個面向，盼爭取更多支持。

陳宜民表示，為鼓勵生育，將研擬所得稅法增列「孕婦照護特別扣除額」，讓媽媽每人每年扣除額20萬元，並將增列「孕婦營養健檢津貼」，每個月每個孕婦5000元。

對於教育，將仿效美國波士頓Children's Museum, 在高雄蓋兒童博物館，讓高雄小朋友透過遊戲學到各種科學新知，補充在課堂不足。

陳宜民主張，每一位國小中年級同學都會配備一支手機或平板，消除資訊落差，並運用手機或平板成為教學工具，因勢利導讓他們學習利用手機搜尋及管理資訊。

他也提及日前出席飛躍盃棒球賽，許多市民反映比賽場地不夠、設施不足，他認為可找中鋼合作、推動高雄鋼鐵人職棒球隊，並全面設置社區棒球場，帶動棒球發展，也吸引韓國職棒來高雄訓練；在文化、環保、觀光、產業等層面，陳宜民提出諸多想法，希望帶領高雄走出困境。

韓國瑜則提及若當選市長，會拜託議會不惜任何代價，要求迪斯奈樂園來高雄，創造兒童樂園天堂，因迪士尼品牌太厲害，亞洲3處迪士尼都帶來龐大人潮，而高雄正需要人流，讓人流川流不息，才可帶來更多機會。

他進一步提到愛河只有名稱太可惜，可在愛河旁設摩天輪，每月舉辦一次丟繡球活動，並提供各種宗教儀式的結婚服務，全面包裝愛河、帶動觀光。

韓國瑜最擅長的農產當然也是重點，他提出「南南合作」計畫，結合南台灣、東南亞國家、中國南部等區域農漁業，積極幫農漁民搶訂單、同時減少中間「卡油」，讓利潤實質進入基層農漁戶。

關於教育，韓國瑜主張全面推動中文與英文雙語教學，母語則委由家庭教導，透過檢定、獎勵模式務實進行，他呼籲高雄下任市長不管是誰，要發自內心打拚，把高雄帶回全台最有錢、有活力，陽光燦爛的城市。