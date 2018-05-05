敬鵬惡火專案會議 內政部要求普查高風險場所

2018-05-05 12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕敬鵬公司大火，造成5名消防員殞命。內政部昨召開第一次專案會議，決議將立即針對高風險場所實施普查，強化工廠安全管理，並將修正「工廠危險品申報辦法」、「毒性化學物質管理法」及「消防法」，由制度面落實工廠化學品資訊揭露及管理功能。

針對桃園市平鎮區敬鵬公司大火，內政部昨召開第一次專案會議，並由內政部次長邱昌嶽主持會議，部長葉俊榮出席強調，此次會議討論重點在於制度檢討，此非侷限於消防制度，而是借鏡此案進行全方位檢討，提出策進公安的策略。

桃園市長鄭文燦在會議中說明搶救過程及復原情形，表示這是很沉重的教訓，很多制度與執行方面必須徹底檢討，如何把風險、意外降到最低，是他們的責任。鄭文燦強調，消防人員英勇犯難，但犧牲不是宿命，還是要以安全救災為最重要原則。

會議討論重點，包括辦理消防人員安全防禦訓練，加強化火場狀況判斷、受困求救機制等技能；運用救災機器人偵測火場、協助搶救；強化建築管理作為；整合各部會化學品相關管理資訊，有效提供消防指揮官於現場研判、因應； 落實平時火災危險因子分析，強化工廠初期應變演練，提升工廠自衛消防編組有效運作。

邱昌嶽最後裁示要求推動諸多措施，短期措施包含立即針對高風險場所實施普查，強化工廠安全管理；訂定行政指導綱領，邀請環保署、經濟部、勞動部等機關共同研訂「使用化學品工廠應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」。

在中、長期措施部分，邱昌嶽則裁示則修正「工廠危險品申報辦法」、「毒性化學物質管理法」及「消防法」，將由權管機關進行法令修正，從制度面落實工廠化學品資訊揭露及管理功能。