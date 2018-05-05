台大拆反管布條、留挺管絲帶 教授：看不懂是什麼標準

校友與群眾多日來在台大傅鐘前繫上黃絲帶表達支持管中閔，地上也擺滿了支持者的花束。（資料照）

2018-05-05 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕台大總務處4日下午發出公告，僅保留傅鐘上主張維護「大學自治、學術自由」的黃絲帶，其他布條將要強制拆除。台大社會系教授何明修批評，台大校方不代表他，看不懂這是什麼標準。台大社會系副教授范雲也不滿表示，台大掛布條都要分門別類。

何明修在臉書上轉貼台大總務處的公告，稱全國各大學共同呼應維護「大學自治、學術自由」之理念並以黃絲帶做為訴求象徵，所以在傅鐘的黃絲帶暫不拆除。但其他貼掛於校園內及校園圍牆上的各式意見表達物，請原貼掛者於6日以前拆除，否則校方將進行取締並拆除。

何明修表示，台大校方假中立、壞教育，台大校方將反管爺布條拆除，卻留下挺管布條。也就是說，挺管布條是「大學自治、學術自由」可以，但反管布條校方雖然會尊重，但是還是要拆除，「我看不懂這是什麼標準，也不知道這是那一種教育。」

台大社會系副教授范雲轉發何明修的貼文，她表示，校長遴選爭議、校內意見分歧就算了，台大校方竟然連最基本的言論自由保障、行政中立都出了問題，就連掛布條都要分門別類，只有「大學自治、學術自由」的不拆除，「悲台大！！」