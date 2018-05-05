台大不拆傅鐘黃絲帶 其他一律要拆

台大總務處允許傅鐘上的黃絲帶繼續留存，引起苗博雅不滿。（資料照）

2018-05-05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕台大校園昨日因校長遴選案爭議，挺管與反管派爆發激烈衝突。對此，台大總務處發出公告表示，傅鐘上的黃絲帶暫不拆除，引起社民黨全國委員苗博雅及許多網友不滿。

台大總務處發出4點通告，第一，基於校園言論開放之精神傳統，對不涉及暴力的立場表達活動均尊重；第二，為兼顧校園環境整潔秩序及師生意見表達，總務處將開放鹿鳴廣場、靠傅園側的大學廣場作為大學自治意見表達驅，時間暫定至5月底，會視情況調整。

第三，因全國各大學共同呼應維護「大學自治、學術自由」之理念是以黃絲帶作為象徵，因此暫不拆除繫掛於傅鐘之黃絲帶；第四，目前貼掛在校內和圍牆上的各式意見表達物，須在5月6日前拆除，否則將依校規逕行取締。

但這項公告引起苗博雅及許多網友的不滿，認為總務處的公告僅放行象徵「大學自治、校園自主」的黃絲帶，其餘一律拆除，質疑校內單位沒有會議、決議，就可以用單位名義自動發出聲明，諷刺地說，「大學自治的定義不斷被刷新中」。

也有網友留言「其實這次最難看的是雙重標準，讓許多教授就算沒有挺管也非常反感」「9.2們已經悶燒太久了，反年改不敢出來，怕有損形象，反不舔中，又太難看，好不容易找到一個可以呼嚨信眾的議題『學術中立』，才不管牠們以前多反對它，如餓鬼出世，爭相出洞，挺管用的、挺管用的」。