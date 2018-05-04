4年再投入72.4億 前瞻「城鎮之心」新增7處

2018-05-04 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為使台灣第二、三級城鎮復甦活化，帶動舊市區發展，內政部針對「前瞻基礎建設計畫」的城鄉建設項目，4月下旬再核定7處「城鎮之心」，未來4年政府將投入72.4億元，打造宜居城鄉新典範。

據了解，內政部新核定的7處「城鎮之心」，有苗栗縣「竹南頭份雙城藍綠縫合計畫」、彰化縣「田尾迎賓之心規劃計畫」、雲林縣「北港文化生活園區亮點發展」計畫、嘉義縣「大林慢城門戶計畫」、嘉義市「步行散策‧樂活水岸」、台東縣「明日創生園區環境改善計畫」及澎湖縣「觀音亭水岸空間整合與提升計畫」。

根據前瞻計畫，「城鎮之心」可分為競爭型、政策型二類補助，在競爭型方面，內政部已於去年10月核定21個示範鄉鎮，4月新增核定7個鄉鎮，並擴大四個原核定的「城鎮之心」，未來四年中央及地方政府將共同投入72.4億元；在政策型方面，去年及今年2月已核定補助15.29億元。

據了解，包含原核定的「基隆山海城串聯再造計畫」、新北市「金山區中山溫泉公園及周邊環境整合計畫」、金門縣「後浦魅力城市營造計畫」、連江縣「前瞻連江‧城鎮之心規劃計畫」將擴大實施，在全部28處「城鎮之心」中，尤以「基隆山海城串聯再造計畫」經費5683萬餘元為最高。

內政部長葉俊榮表示，為促進城鄉建設均衡發展，在推動城鎮之心計畫的過程中，內政部不只是單純的審議計畫、補助經費，也與地方政府建構夥伴關係，特別設計「整體規劃構想發展」、「遴選專業設計團隊」、「整體規劃及基本設計發展」、「細部設計」及「遴選優良營造廠」5階段的陪伴過程，要共同打造有氣質、內涵，讓人民有感的城鎮之心。

內政部指出，今年2月已協助21處「城鎮之心」完成專業設計團隊遴選，知名建築師黃聲遠、邱文傑、呂欽文，及景觀設計專家李如儀、郭中端，都組成跨領域專業團隊參與規劃設計，為年底即將啟動的「城鎮之心」工程奠定扎實根基。