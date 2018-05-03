中國網軍猛攻台灣學研網路 科技部：沒有一天停止攻擊

2018-05-03 21:59

〔記者簡惠茹、楊綿傑／台北報導〕台灣學術研究使用的網路4月份遭受68億次攻擊，凸顯台灣資安問題，學術成果更恐流出，科技部指出，「中國沒有一天停止攻擊」，平均每月更是排名前5的攻擊來源。

台灣政府單位所管轄的兩大網路，分為政府網際服務網（GSN）和學術研究網路，科技部說，前者由行政院國發會所建置，委託中華電信維護營運，科學園區包含在內；後者則由教育部和科技部國研院國網中心維運。科技部說，學研網路4月份被駭客攻擊的次數高達68億次的，其中，前3個國外來源分別是美國、荷蘭和中國。

科技部指出，學研網路主要提供各重點大學，還有中研院、資策會、工研院及原國科會屬下國家實驗室等研究單位使用，許多台灣先驅的研究都是使用學研網路，例如AI人工智慧研究和量子電腦，掌握學研網路，等於掌握台灣的科技研究命脈。

「中國沒有一天停止攻擊過」，科技部說，68億次駭客攻擊主要是鎖定學研網路，前3名國外攻擊來源分別是美國攻擊次數達30億，荷蘭10億，中國5億，而且這只是平日的攻擊量，尤其大選前、太陽花學運、反黑箱課綱等事件發生時，來自中國的駭客攻擊數量更多又集中。

科技部分析，中國已成主要攻擊台灣學術學研網路的國家之一，平均每個月都在前5名，而且真正的攻擊不會直接攻來，中國還可能找其他國家當作跳板，所以，單看IP位址還只是低估，例如被攻擊時看到的是簡體中文，雖然知道是中國來的，但是來源卻不在中國境內。

在攻擊手法方面，科技部分析，最大宗是掃描路由器弱點，入侵網路路由器，光4月份以此手法的攻擊數量就高達18億次；第二是暴力破解桌面密碼，攻擊數量超過11億，分析學術網路受到的攻擊類型後，也有跟科學園區分享資訊，提醒各廠商可能面臨的威脅，加強防護措施。

對於大量次數的資安攻擊，交大資工系特聘教授林盈達指出，大量的反而比較不值得擔心，需要注意的是客製化，挑選特定對象部門或個人進行的攻擊，次數不多，但殺傷力較強，常在不知不覺中，個人或機密資料就不斷往外送。

林盈達說，目前防護都是在「組織」層級，事實上，組織內的重要人士，也很容易成為目標。因此，他建議應該訂定「個人資安教戰守則」，包括個人要做什麼、不應該做什麼，例如每天應該用哪些工具檢查偵測、遇到哪些夾檔不要開、哪些連結不要點等，來降低風險。

不願具名的資安專家則說，被攻擊的次數只是第一層次的問題並非完全重要，關鍵其實在於，對於攻擊行動，政府應該自問是否有能力進一步揭露每次的攻擊活動為何，甚至了解攻擊團體的身分。