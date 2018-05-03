6年633女移工遭性侵 監院促政院正視移工人權

2018-05-03 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕監察院2日公布的調查報告指出，自101年至今年2月間，共有633名外籍女移工被通報遭受性侵害，其中7成以上，是家庭看護工。若以大約6年來看，這數據相當於每過不到4天就有1名移工會遭到性侵。

監察院2日公布調查報告，指在台之外籍勞工已逾67萬6千餘人，自101年至107年2月間，通報外籍勞工遭受性侵害案件人數計633人，每年約發生百餘起在台女移工遭性侵害之通報案件，其中7成以上屬家庭看護工通報被害，近6成屬上司與下屬關係。由於權力關係的不平等、中途中止契約困難，以及其他困境，移工在遭受性侵害時多數選擇「隱忍」或「逃逸」。

監委王美玉指出，遭受性侵的移工被安置在安置機構的時候，除了還要再度面對雇主去爭取自己應得的工資，也得透過申請勞資爭議調解向雇主取回證件、儲蓄金、簽署轉換文件等，這對她們來講，是形同二度傷害。監院也指出，移工遭性侵害之確實數據及原因為何，衛福部、勞動部及內政部警政署並未建立有效勾稽比對機制，主張行政院必須正視這類外籍勞工的基本人權，督促所屬部會共同積極研謀解決對策。監院也建議，針對受害的女移工，勞動部在轉換雇主上，也應研擬相關配套協助進行，才能維護被害人權益。

長期在工地走動的作家林立青在臉書發文時提到，雖然他相信相信台灣還是有很多正常的雇主和正常的工作，但這掩蓋不了另一端的恐怖事實：依舊有人虐待移工，在就業環境惡化下，本勞外勞也過得越來越差。林立青也分享一則「逃逸外勞」被登報懸賞的畫面，並怒批「虐待勞工的僱主不公布，不給薪水的老闆不公布，然後公佈『離開僱主』的移工照片，這種刊登行為明擺著種族歧視」、「勞動部看到這種東西沒有去查嗎？台灣人權被美國的人權報告還羞辱的不夠嗎？」

攝影師鐘聖雄也在臉書指出，「假如光是有通報的案件數就這麼驚人的話，那麼實際上的狀況到底有多恐怖呢？」並質疑「當他們合法工作時，雇主盡對他們幹一些不合法的事情，當他們終於受不了，脫逃求生時，有多少人忙著指責他們非法工作，可不可恥？」