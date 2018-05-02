提高基層警、消本俸10點 親民黨團擬提案修法

親民黨立委李鴻鈞（中）、陳怡潔、周陳秀霞（右）2日舉行記者會，呼籲朝野立委能共同支持，提升基層警消的本俸俸額至，讓真正站在第一線為國家賣命的警消弟兄們，感受到政府及全體人民的支持。（記者羅沛德攝）

2018-05-02 12:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為照顧6.5萬名警正四階以下基層警、消，立法院親民黨團擬提案修法，除將其年功俸從500提升至525，也提升基層警、消的本俸俸額10點，預計可讓基層警、消每月實質所得提高新台幣685元。

國道一號麻豆段大貨車追撞事故，以及平鎮敬鵬大火，導致2名國道警察、5名消防員殞命。為此，親民黨團總召李鴻鈞、幹事長陳怡潔、周陳秀霞召開「執政者拿出良心 立即提升基層警消待遇」記者會，提出修法內容。

李鴻鈞表示，警消為重度危勞，有別於一般公務人員，其工作待遇的調整，也應該有不同的處理方式。他指出，10年來因公傷亡的警察共8244人、消防員有1502人，警、消平均餘命僅有69歲，比一般公務員少10年。

李鴻鈞說，基層警、消人員年功俸已近10年沒調整，上次調整也是親民黨團提案、朝野立委共同努力下，於2007年從450提升至500，依據當年通過的附帶決議，要求2年內將「警察人員人事條例」之俸級表作合理提升。

李鴻鈞指出，這10年過去，行政院卻沒提出任何方案與規劃，因此，親民黨團決定再次提案，除將最高年功俸從500提升至525外，也進一步將基層警、消人員的本俸俸額提高10點，估算每月實質所都可增加685元。

李鴻鈞說，基層警消人員年功俸已近10年未調整，上次調整也是因親民黨團提案，2007年在朝野立委共同努力下，才讓基層警消人員的最高年功俸從450調升至500。而依據當年通過的附帶決議，要求在2年內就警察人員人事條例之俸級表做合理調升。

李鴻鈞說，目前警正四階以下基層警、消約有6.5萬人，要陞遷至僅有4000個警正三階之巡官、分隊長等職務，提高年功俸，以俸級陞遷代替職務陞遷，透過增加實質所得，可適度彌補現行制度基層警、消陞遷不易。

李鴻鈞強調，行政院10年來沒提出任何的方案及規劃，因此，親民黨團決定再次提案，除提高警正四階以下警、消最高年功俸額到525外，也進一步提高本俸俸額10點，讓基層警、消的每月實質所得可增加685元。

陳怡潔表示，盼政府勿以財政困難為藉口，照親民黨團提高基層警消本俸，粗估每年度要花5.4億元，給予警、消合理保障，絕對比耗500億元改版新台幣、舉債8000多億元搞軌道、4000億元核四要送去美國還划得來。

周陳秀霞表示，警、消的危勞、需隨時待命工作性質，與一般公務員不同，其值勤、打火形同作戰，希望大家不要只是嘴巴喊著，到法案審查時又不願支持，希望大家給予高度肯定，讓這些為國家冒險犯難的人，真正有後盾。