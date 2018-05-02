投靠中國變更慘！ 我前友邦拿不到錢、愛滋失控

多明尼加昨宣布與我國斷交。（資料照）

2018-05-02 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加昨宣布與我國斷交，據悉中國承諾投資多國逾900億台幣，外交部長吳釗燮嚴厲譴責中國，以鉅額投資利誘多國。立委王定宇提出看法，認為台灣民主化後，國會與社會不允許政府有太多金援外交，他接受媒體訪問時也透露，不是每個投靠中國的國家都有好的發展，有的非洲國家後來沒有拿到贈款，變成欠債、更窮，甚至愛滋病一發不可收拾。

「三立新聞網」報導，王定宇說，台灣前邦交國哥斯大黎加，之前中國答應給4億美元要蓋高速公路，但至今沒下文，一毛錢沒花，「這就是誘騙」。而剛果、甘比亞、莫三比克，中國也都答應給一大筆錢，但錢後來沒有到，反而中國的公司、國企和工人都進去這些國家，並帶著他們的產品到當地，非洲當地人成為中企的奴工，國家也變成欠債。

報導提到，去年與我斷交的聖多美普林西比，至今還沒拿到中國承諾的1億4千萬美元贈款。2008年與我斷交的馬拉威，與中國建交後，愛滋病失控，一年有8萬人死於愛滋，首都境內的棺材店卻生意蓬勃，反觀當初台灣醫療團到馬拉威建醫院、追蹤愛滋病患，讓愛滋病控制出現成效，據傳馬拉威一度後悔跟我國斷交。因此，不是和中國建交就會變好，反而更差的所在多有。