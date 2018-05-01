參選爆炸！國民黨新竹市議員 首波提名18人徵召1人

2018-05-01 21:33

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟說，國民黨新竹市議員首波提名參選名單確定，最值得關注的是，香山區將徵召前市議員王明魁的女兒王寶文，所以將提名18人、徵召1人，共19人參選。至於參選爆炸的北區市議員，將在初選後再提名2名新人，總計國民黨將有21人參與市議員選舉。

新竹市黨部公布第一波確定提名人選，包括13名現任議員與6名新人，其中獲提名的北區蕭志潔（現任）、吳青山（現任）、顏政德（現任）。東區段孝芳（現任）、鍾淑英（現任）、張祖琰（現任）、鄭正鈐（現任）、李國璋（現任），黃文政（新人）、陳錫文（新人）、嚴翊琦（新人）。

南區徐信芳（現任）、何佳樺（新人）。西區陳治雄（現任），香山區林耕仁（現任）、鄭成光（現任）、陳慶齡（新人）、王寶文（新人、徵召）。原住民區林慈愛（現任）。

新竹市黨部說，至於登記參選北區市議員的4名新人林建賢、王榮貴、塗夢龍、黃世禮，將在明天協調民調作業方式，5月下旬展開民調，前兩名勝出者將獲提名。

不過，據了解，林建賢可能不參加初選，直攻市議員，如果勝選再回國民黨，因此，不排除北區初選會從四搶二，變為三搶二。

此外，值得注意的是，已過世的市議員王明魁上屆推女兒王寶文參選，拿到2005票，僅與現任市議員賀玉燕相差418票，由於賀玉燕未登記參選，黨部認為香山區有婦女保障名額，加上民進黨與時代力量都推候選人，決定徵召王寶文。