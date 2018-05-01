勞工平均月薪49k係金ａ 賴揆引用主計總處統計資料

賴揆指全國勞工平均薪資四九九八九元創歷史新高。（資料照）

2018-05-01 14:47

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨天在表揚全國51位模範勞工時說，去年全國勞工平均收入已達4萬9989元的歷史新高，引發網友熱議，並有網友質疑「勞動節變愚人節了，府院黨集體說幹話」，還有網友反諷的口吻道歉說：「抱歉，各位就是我拉低水平的」。也有網友表示「我還少了好幾千塊，跟你賴功德要嗎？」，

行政院表示，賴清德引用的數據有所本，是引用行政院主計總處的統計資料，去年全國受僱員工人數平均為756萬人，全年每人每月的平均總薪資確實為4萬9989元。

主計總處的統計資料指出，106年全國受僱員工每人每月總薪資平均為4萬9989元，年增2.46%。去年12月經常性薪資平均則為40557元，較前年同月增2.08%；106年每人每月經常性薪資平均為39,953元，年增1.82%。

賴揆昨出席「107年度五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」致詞表示，去年全年經濟成長率2.86%，為近3年最高，全年外銷訂單額度達4928億美元，創下歷史新高，年增率約11%；作為經濟櫥窗的股市也站穩1萬點，歷時最長；勞工平均收入已達4萬9989元的歷史新高。此外，今年3月的失業率降至3.66%，為90年迄今新低點，同時勞動參與率高達58.87%。