感謝與台灣長年合作 多明尼加：社經現實迫使我們改變

多明尼加總統府表示：「歷史和社經現實迫使我們改變方向。」（法新社）

2018-05-01 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加無預警宣布與中國建交，同時與我方斷交，結束兩國77年來的邦交，我國政府及外交部都嚴詞批評中國粗暴挖我邦交國的行徑，多明尼加總統府召開記者會表示：「歷史和社經現實迫使我們改變方向。」

據本報載，有消息人士透露，中國向多明尼加提出30.94億美元（928.2億台幣）的投資承諾，吸引多明尼加轉向。投資項目據悉包括平價住宅2.2億美元、高速公路4億美元、港口鐵路鋪設16億元、民航局中心協助設置虛擬系統5000萬元、天然瓦斯發電廠3億元、多功能水力發電廠3.5億、廢棄物焚化廠1.74億元等等。

與台灣斷交後，多明尼加總統府法律顧問艾斯皮諾（Flavio Dario Espinal）在當地時間週一晚間召開記者會，對於與台灣過去多年來的合作表示感謝，但中多之間的貿易數字節節上升，已經成為多明尼加第二大進口國，基於「需求及未來展望」，決定改變外交政策，艾斯皮諾稱：「歷史和社經現實迫使我們改變方向。」

蔡政府上台後，中國政府積極打擊我國外交，多明尼加成為繼聖多美普林西比與巴拿馬，第3個在蔡政府執政時與我斷交的國家。