盧秀燕率「百燕大軍」 宣告台中市長選戰起跑

2018-04-30 12:13

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日在百位志工陪同下，發表競選CI，並公布「陽光透明、空氣環保、活水經濟」的施政主張，正式宣告台中市長選戰起跑。

盧秀燕在志工組成的「百燕大軍」陪同下，召開記者會公布競選CI與政見，競選CI為彩燕捎來來「台中PLUS+」信息，彩燕以深藍為軀幹，翅膀尾翼分別採用淺藍、橘、綠等色。盧秀燕說，彩色代表包容、尊重、合作，燕子則是帶來春天，「PLUS」意味台中市迫切需要全面升級。

她表示，台中要全面升級，必須靠陽光、空氣、水，近來市府1100億海水採礦合作案、86億元花博總預算等內容全都不公開，她主張未來市府預算一定在市府網站上公告，行政與財政規劃一切「陽光透明」，合法且讓市民安心。

盧秀燕也說，「空氣環保」近年來已成為台中市民關切的重點，台中火力發電廠負擔北台灣用電量，不僅讓台中市民深陷霾害之苦，也讓中南部地區蒙受其害，她提出對抗空污的四大主張，分別是停止中電北送、透過執照控管要求台中火力發電廠改善空污、向台電求償及推動反空污公投。

盧秀燕直指，台中經濟長期停滯不前，各行各業蕭條，連夜市生意都變差，未來將積極引進產業，打造真正的「活水經濟」，才能甩掉平均薪資六都最低的窘境。

另外，媒體詢問台中市長林佳龍對盧秀燕發表競選CI的看法，以及他預計何時公布競選CI？林佳龍表示，他尚未看到盧委員公布的內容，暫無法評論。他目前專注在推動市政，選舉事務要避免影響市政進行，因此他的CI還沒有那麼快公布，將配合中央選委會期程，登記抽籤後再公布。

至於盧秀燕對市政的批評，新聞局長卓冠廷則強調，任何政治人物都應回歸客觀數字，呼籲盧勿僅依個人情緒字眼唱衰台中。