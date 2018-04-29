國民黨高市長選舉政見發表會 矛頭指向高雄經濟蕭條

2018-04-29 11:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長選舉政見發表會今天上午登場，兩位參選人韓國瑜、陳宜民輪番登場，都把矛頭指向高雄經濟蕭條，現場也展現團結氛圍，兩人都承諾若對方出線，願意擔任對方的競選總幹事。

政見發表會今天上午10點在國民黨高雄市黨部舉行，兩邊各有近百名支持者到場，聲勢不相上下。

國民黨組發會副主委林清強說，高雄市是國民黨唯一舉辦政見發表會的地方，不同於雙北舉辦的電視辯論會，每場得花費作業費160萬元，高雄市黨部因為沒錢，因此只舉辦政見發表會，並沒有電視轉播。

林清強也呼籲兩位參選人，要有君子之爭、團結合作，不要有攻擊同志的言論。

經過抽籤，立委陳宜民率先上陣，他把矛頭指向民進黨政府「拔管」，嚴重傷害高等教育，接著砲轟陳菊在高雄執政12年，負債2600億，如今陳菊高升台北，把負債留給高雄。

陳宜民說，大環境民生凋敝，很多人問他「選得贏嗎？」答案是肯定的，大家都想換黨做看看，他保證如果韓國瑜出線，他願意做韓的競選總幹事，幫韓募款，大家要團結，目標是2020年重返執政。

陳宜民批評現在高雄空氣汙染、青年失業嚴重，是一個「病入膏肓城市」，他把高雄經濟發展區分成4大區塊，包括舊南高雄市行政區的「南新」，升級加工運轉中心；舊北高雄市行政區的「中轉」，成為人文教育經濟金融區；原高雄縣境的岡山等區「北研發」，打造傳產養殖科技研發製造；原高雄縣境的美濃旗山等區的「東邊」好山好水好空氣。

接著上場的韓國瑜說，國民黨高市長政見發表會，是一個嶄新體驗，他本來擔心初選是否有後遺症，但陳宜民很慷愾、霸氣，他也承諾，如果陳宜民過關，「我也會頂著禿頭替他抬轎」。

韓國瑜說，他觀察高雄9個月，高雄要的是經濟，4個年輕人有3個離開高雄，市府還呼籲企業來高雄投資？他只有4個字形容高雄：「又老又窮」，人口老化、負債全國第一。

韓國瑜指出，過去永遠意識形態，一天到晚在高雄搞政治，台灣整個力量在下滑，高雄最嚴重。市長是城市的希望，如果他當選市長，他清楚自己要做什麼，呼籲大家「腦袋要打開來，給國民黨一個執政機會」。

韓國瑜強調，他當選市長後，招商透過單一窗口解決，市府是個運作團隊，如同股票上市公司，市長就是總經理，市民就是股東，服務效率第一，公權力當作服務。

第二場政見發表會預定於5月5日舉行，韓國瑜將於5月7日起請假，投入選戰。國民黨中央可能於5月12日至14日進行全民調，選出誰代表國民黨參選高雄市長。