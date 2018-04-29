中共解放軍若攻台 傳台北大直將承受最猛烈攻擊！

易思安指出，中國解放軍若攻台，轟炸重心將圍繞在橫山指揮所一代的台北大直。（資料照）

2018-04-29 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍頻頻繞台，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安在其著作《中共攻台大解密》中提到，中國軍事文書指出，中國必須先猛烈轟炸台灣，削弱其防禦，才能入侵台灣，且轟炸重心將圍繞在橫山指揮所一代的台北大直。

易思安在書中指出，中國作戰計畫提到，不只會使用飛彈攻擊，還會使用高能量的微波與雷射武器，破壞台灣電腦硬體和電子系統，使台灣失去資訊優勢，無法明察局勢。空中轟炸目標則包括總統府在內等行政中心。

易思安透露，台北市承受最猛烈攻擊的區域會是大直，解放軍資料雖然沒有明確說出地名，但是強烈暗示飛彈會攻擊衡山聯合作戰指揮中心、國防部、海軍司令部、空軍司令部以及在這個戰略地區裡的其他關鍵設施。

另外桃園龍潭的陸軍司令部、中壢的陸軍第六軍團指揮部、台中新社的陸軍第十軍團指揮部、高雄旗山的陸軍第八軍團指揮部，同樣是解放軍飛彈攻擊的目標。

針對台灣將領可能會在地底的碉堡中工作，解放軍資料指出，將精確引導彈頭與俗稱「碉堡剋星」的鑽地彈空襲地下碉堡。也有另一部解放軍實戰教範明確指示，解放軍攻擊直升機攻擊台灣核能發電廠，該文表示，空對地飛彈小而準確，可以只破壞發電機，反應爐不會受損，這樣等中國攻下台灣之後就有核電廠可使用。