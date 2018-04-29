若管中閔可選台大校長... 彭文正：還我每月7萬退俸！

曾在台大任教的政論節目「政經看民視」主持人彭文正痛批，「如果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我」。（資料照）

2018-04-29 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕教育部決定不聘任管中閔為台大校長，引發台大校方、台大校長遴選委員會大動作反彈，針對台大校方在此案不斷挺管，曾在台大任教的政論節目「政經看民視」主持人彭文正痛批，「如果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我」，他強調這不是什麼校園自治的問題，這是「校園黑幫」的幫派行為。

彭文正今晨針對管中閔案在臉書po文，他表示自己在台大教書20年，走過主持節目「兼職」案，結果他下場是差1年退休，被迫2選1，當時他選擇離開台大，退休金歸零，一毛都沒有，「如果管爺可以不受處分...如果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我！」

彭文正也提到，他和管爺最大的差別在於，當時的法律規定獨董屬於兼職需要核准，但他是主持節目，則無法律明文規範，他選擇離開，而管爺案台大則是一路護航到底。

彭表示，兩件事相隔3年，執法的是同一群台大人事室的行政主管和「校方高層」，他認為結論是「黨國餘孽寄生在特定籍貫的高級台大教授身上，集體棲身在逸仙學會和台大校友總會裡，大玩綁椿的利益輸送，請大家看清楚，這不是什麼校園自治的問題 這是校園黑幫的幫派行為！」