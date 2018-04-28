市長選舉民調領先 林佳龍：與時間賽跑、努力做好政績

2018-04-28 12:02

〔記者歐素美／台中報導〕台灣指標民調公布2018年市長選舉候選人支持度調查，現任台中市長林佳龍在支持度及看好度均明顯領先對手立法委員盧秀燕，兩人今天參加石岡國小120週年校慶活動後接受媒體採訪，皆表示民調只是提供參考；林佳龍說，現任的地方首長就是與時間賽跑，努力做好政績，以獲得市民支持；盧秀燕則說民調互有領先是常態，將全力以赴，還要努力。

台灣指標民調26日公布台中市施政民調，內容針對台中市民對「2018年市長選舉參選人支持度」、「市內施政滿意度」等進行調查。在市長候選人系列問題中，現任市長、民進黨參選人林佳龍，支持度領先國民黨參選人盧秀燕約8個百分點；在選舉看好度方面更大幅領先逾20個百分點。

針對民調結果，林佳龍表示，台中縣市合併升格後面對相當多的挑戰，過去大家比較擔心的是市區空洞化及原縣區邊緣化，在市府團隊努力下，台中市區域計畫已經通過，同時持續推動「大台中123」基礎工程，縮短城鄉差距、促進均衡發展，這也是他的核心施政目標。

他也說，民調都是參考，對一個現任的地方首長來說，就是努力做好政績，因為對市民來說，如果市府現在推動的政策符合其需要，自然會給予持續支持，他會努力超越自己，也與時間來賽跑，讓市政建設獲得更多市民的滿意。

盧秀燕則表示，在選舉中民調互有領先，這是常態，如美麗島電子報及TVBS民調其都領先，不過，民調只是重要的參考，距離選舉還有7個月，「我們都要全力以赴，還要努力」。