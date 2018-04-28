反年改變鬧劇 八百壯士懊悔：我們被算計了

2018-04-28 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕反軍人年改團體「八百壯士」在抗爭過程發生毆打記者、警察等脫序行為引起眾怒。八百壯士代表游錦帆表示，過去從世大運、繆德生上校失足到拆帳篷事件，他們都表現得非常冷靜，這次是因為政府強硬排審軍改案又不願溝通，他們在壓力之下不得不挺身而出，除了感到抱歉，他們也覺得「被算計了」。

游錦帆在27日的「新聞面對面」節目中表示，這兩天發生的事情讓媒體和民眾對八百壯士有很嚴厲的批評，他們都接受，對記者和警察發生推擠衝撞的意外也感到非常抱歉，但他認為，八百壯士缺乏了很多政治上的算計，「我們被算計了。」

游錦帆說，從世大運到繆德生上校失足，還有柯市長拆帳篷這幾件事情上，八百壯士都表現得非常冷靜，而且很清楚自己應該扮演的角色。

至於最近發生這些事情，游錦帆指出，是因為政府不斷宣稱7月1日軍公教年改要同步實施，軍改公聽會又猶如過場，只給每人8分鐘發言時間，公聽會完諮詢，諮詢完民進黨輪值召委立刻逐條審查，讓八百壯士很有壓力，當所有退伍軍人袍澤都寄望八百壯士為他們維護權益，他們不得不挺身而出。

游錦帆抱怨，八百壯士在很多場域不斷訴求政府跟他們溝通，今天國家要更動法律核予的退休俸，卻說改就改，完全不跟他們溝通協調，才讓他們的壓力排山倒海。