當不成台大校長 藍營拱管中閔參選台北市長

教育部今晚宣布確定不聘任前國發會主委管中閔為台大校長，藍營出現力拱「管爺」挾氣勢參選台北市長的聲音。（資料照）

2018-04-27 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕教育部今晚（27日）宣布確定不聘任前國發會主委管中閔為台大校長，藍營出現力拱「管爺」挾氣勢參選台北市長的聲音；前總統府發言人陳以信在臉書發文疾呼「台大不讓管，台北需要爺」，呼籲連署支持管爺選市長。

台大校長遴選爭議延燒3個多月，教育部今晚宣布，管中閔在參選過程中未揭露擔任台灣大獨董等職，有重大利益未迴避的適法疑慮，對其他候選人不公，教育部決定不聘任管中閔為台大校長，全案回到遴選委員會對校長候選人資格進行初審的階段。

馬政府時期的總統府發言人陳以信隨後在臉書發文說，「台大不讓管，台北需要爺」，並標記「連署支持管爺參選台北市長」，引起許多網友迴響。

其實，早在教育部確定不聘用管中閔前，台大校內早已傳出有學者在勸進管中閔乾脆參選市長；挺管的作家苦苓也曾呼籲管中閔，「台大校長不要幹了，直接出來選台北市長」；作家人渣文本也曾分析，教育部若確定「拔管」，管中閔很可能會獲國民黨徵召選台北市長，最痛苦的，將是多年來爭取代表國民黨參選市長未果的前立委丁守中。