考察私娼寮全程直播 網狂推童仲彥「誠實老司機」

台北市議員童仲彥日前才因公開向其他議員索取激情光碟「激起思考」惹議，今日竟又南下跑到新竹的私娼寮進行「考察」，且還在現場進行「全程直播」。（圖擷自台灣阿童─童仲彥臉書）

2018-04-26 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥日前才因公開向其他議員索取激情光碟「激起思考」惹議，今日竟又南下跑到新竹的私娼寮進行「考察」，且還在現場進行「全程直播」，引發網友又是一陣熱議。

先前才被爆家暴妻子李秀環、與其前辦公室主任邱惠美曖昧的童仲彥，今日上午在臉書分享湖口鄉私娼寮傳出有現役軍人遭毆的新聞，並表示想開車前往考察，甚至連北市議會民政委員會今上午要進行的工作報告都遲到，童對此表示是因為在讀資料，之後更真的開車前往新竹榮光路的私娼寮，實地進行「性專區推動考察」，且還是採全程直播的方式，將私娼寮內部拍給網友們看。

直播中童仲彥一一提出，包含私娼寮的消防安全、衛生環境等問題的重要性，像是「大家在享受魚水之歡的同時，火燒厝要怎麼辦？」，在談到近日發生的軍人遭毆的社會新聞時，甚至不忘自虧「還好童家拳有練過」。童藉此強調推動合法性專區的重要性，也預告之後還有一連串的活動。他也主張台北市性專區設在林森北路，至於經營方式則是可以再討論。

針對童仲彥真的實地考察並進行直播，網友在PTT上熱議不已，紛紛笑稱「了不起，直播」、「阿童壞掉了嗎」、「誠實老司機」、「真男人，推！」、「豁出去了」，也有人表示「這傢伙真的沒在演的XD」、「感覺蠻專業的…」、「童師傅作風越來越猛了」、「太扯了，真的完全放棄婦女票」。另有網友則認真表示「會不會害那邊被掃」、「早該落實紅燈區了！遮起眼不代表不存在」、「阿童什麼時候來苗栗西勢北」、「環境、消防、產值、稅收、安全，還真的蠻認真在探討性產業」、「阿童敢做，我一定捐款給他」等。